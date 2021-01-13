Семеро одного ждут

Шесть мажоритарных и миноритарных акционеров Башкирской содовой компании и само предприятие подали в арбитражный суд Башкирии апелляционные жалобы на решение суда, который в декабре 2020 года удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры России об истребовании в пользу Росимущества 95,7% акций предприятия. Так, содовая компания, которая участвует в судебном процессе в качестве третьего лица, отметила в своей жалобе, что первая инстанция не учла несколько десятков обстоятельств — например истечение срока исковой давности. Юристы полагают, что рассчитывать на удовлетворение жалоб не приходится из-за политизированности процесса.

Вчера в картотеке дел арбитражного суда появилась информация о поступлении семи апелляционных жалоб на решение арбитражного суда Башкирии, который 4 декабря 2020 года по иску Генпрокуратуры России истребовал в пользу Росимущества 95,7% акций БСК у АО «Региональный фонд», «Башкирской химии» и ООО «Торговый дом “Башкирская химия”». Тогда суд согласился с доводами истца, один из которых гласил, что предприятия «Сода» и «Каустик», после объединения которых в 2013 году была создана Башкирская содовая компания, в 90-е годы выбыли из федеральной собственности с нарушениями действующего на тот момент законодательства — без согласия федеральных властей.

В результате приватизации, напомним, 38% и «золотая акция» БСК были закреплены в собственности правительства республики.

Апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции направили «Башкирская химия», торговый дом «Башкирская химия», миноритарные акционеры Башкирской содовой компании — ООО «Башхимтранс», санаторий-профилакторий «Ольховка», Зинур Гизатуллин и Гульнара Ишбаева, а также сама содовая компания, которая участвует в судебном процессе в качестве третьего лица.

По данным „Ъ“, в апелляционной жалобе Башкирской содовой компании, которая просит полностью отказать в удовлетворении исковых требований, приведено более 20 доводов. Так, представители компании отмечают, что суд первой инстанции допустил несколько серьезных нарушений, в частности «не идентифицировал индивидуализирующие признаки вещи, выбывшей из владения Российской Федерации», «неполно исследовал обстоятельства наличия у Российской Федерации прав на СПО „Каустик“ и СПО „Сода“». В жалобе также говорится, что суд не учел, что Российская Федерация, «выразив свою волю на выбытие имущества СПО „Сода“ и СПО „Каустик“ в частную собственность», в последующем неоднократно это подтверждала.

Кроме того, представители содовой компании считают, что заключение суда и Генпрокуратуры о незаконности приватизации «Каустика» и «Соды» необоснованно. Приватизация «Каустика», отмечено в жалобе, проводилась путем выкупа имущества, сданного в аренду, и в соответствии с действующим тогда законом, а договор аренды «Каустика» заключался до того, как в силу вступил закон РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР». Приватизация «Соды», как утверждают представители БСК, проводилась с согласия Российской Федерации, которая «ясно выразила свою волю <...>, заключив Соглашение по разграничению полномочий по государственной собственности», после чего Башкирия, «как полноправный собственник имущества, разрешила приватизацию СПО „Каустик“ с преобразованием его в акционерное общество и с передачей его в частную собственность».

Еще один довод, на который в апелляционной жалобе указывает предприятие,— истечение срока исковой давности. В компании настаивают, что суд первой инстанции необоснованно не применил «объективный срок исковой давности, составляющий десять лет со дня нарушения права, подлежащего защите», несмотря на то, что такая норма была закреплена в Гражданском кодексе, чтобы «обеспечить стабильность отношений участников гражданского оборота, в том числе оборота имущества после его приватизации в 1990-е годы». С момента приватизации предприятий прошло больше десяти лет, что, как отмечается в жалобе, является основанием для отказа в удовлетворении иска.

Выяснить содержание остальных жалоб вчера не удалось.

В министерстве земельных и имущественных отношений Башкирии „Ъ“ сообщили, что не намерены обжаловать решение суда.

«Скорее река Белая потечет вспять, чем апелляционная инстанция удовлетворит жалобы в этом политизированном судебном процессе»,— полагает старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин.

Елена Чиркова, Булат Баширов