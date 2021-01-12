Dior выпустили новую сумку Caro

Впервые сумка Dior Caro, названная так в честь сестры Кристиана Диора — Катрин, которую близкие звали Каро, была представлена на показе круизной коллекции весна-лето 2021.

Фото: Dior

Модель универсальной прямоугольной формы с регулируемым ремешком сделана в двух размерах. Цветовая гамма включает как классические и неподвластные времени черный, серый, бежевый и цвет слоновой кости, так и ультрасовременные оттенки от ярко-красного до небесно-голубого, мятного и розового. Модель маленького размера помимо телячьей кожи также представлена в трех вариантах — из овчины, необработанного денима и с принтом тай-дай, который можно было увидеть на показе круизной коллекции 2021.

Сумки Dior Caro уже представлены в России в бутиках бренда.