12 января, вторник
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

9

Фото: Dior

Dior выпустили новую сумку Caro

Впервые сумка Dior Caro, названная так в честь сестры Кристиана Диора — Катрин, которую близкие звали Каро, была представлена на показе круизной коллекции весна-лето 2021.

Фото: Dior

Модель универсальной прямоугольной формы с регулируемым ремешком сделана в двух размерах. Цветовая гамма включает как классические и неподвластные времени черный, серый, бежевый и цвет слоновой кости, так и ультрасовременные оттенки от ярко-красного до небесно-голубого, мятного и розового. Модель маленького размера помимо телячьей кожи также представлена в трех вариантах — из овчины, необработанного денима и с принтом тай-дай, который можно было увидеть на показе круизной коллекции 2021.

Сумки Dior Caro уже представлены в России в бутиках бренда.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Best of the Best#51

от 24.12.2020

Стиль Интерьеры#47

от 22.12.2020

Стиль Россия#46

от 21.12.2020

Стиль Рождество#45

от 17.12.2020

Стиль Женщины#42

от 15.12.2020

Партнерский материал

Профиль пользователя