Фонд Кировремонта

Краевые власти сменили руководство регионального фонда капремонта: как и предполагалось, исполняющим обязанности директора организации стал Владимир Хлебников, в недавнем прошлом глава Кировского района. По одной из версий, выдвижению чиновника мог способствовать «Рос­тех». Эксперты говорят, что новому директору придется наладить планирование в организации и повысить конт­роль выполнения работ.



Вчера Фонд капремонта Пермского края в качестве и.о. директора возглавил Владимир Хлебников, в прошлом глава Кировского района Перми. К работе он приступил 12 января, уточнили в краевом минЖКХ.

Господин Хлебников занял пост, который в начале этой недели освободил Дмитрий Баранов, проработавший руководителем фонда с 2017 года. Вчера он был назначен директором ГБУ «Центр расчетов в ЖКХ Пермского края».

Комментируя кадровую перестановку в фонде, зампред краевого правительства, министр ЖКХ Андрей Кокорев заявил, что ушедший директор «выполнил основные задачи, которые были поставлены перед ним как руководителем фонда». К числу плюсов были отнесены факты того, что с 2017 года организация «существенно увеличила объемы выполняемых работ, а с 2018 года запустила масштабное обследование всех домов в региональной программе».

По данным «СПАРК-Интерфакс», целевые взносы в Фонд капитального ремонта Пермского края за 2019 год увеличились с 1,8 до 2,26 млрд руб. Чистая прибыль организации составила 11,28 млн руб. (в 2018-м — 7,3 млн руб.).

Очевидно, что у новых краевых властей все-таки были вопросы к гос­подину Баранову. Так, господин Кокорев в том же комментарии подчерк­нул, что новый руководитель должен кардинально изменить подходы к формированию программы капремонта, а также усилить контроль качества выполнения работ со стороны подрядчиков.

Напомним, 9 января у дома по ул. Краснова, 25, где на средства краевого фонда велся капремонт, обрушился деревянный переход. Фрагменты конструкции травмировали двух женщин, одна из пострадавших скончалась. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело. Ремонтные работы по договору с фондом выполняла екатеринбургская компания «АудитЭнергоПроект».

„Ъ-Прикамье“ еще минувшей вес­ной сообщал о планах новых краевых властей поменять директора фонда. Прежний директор входил в команду прежнего куратора коммунальной отрасли Антона Удальева, который в прошлом году избрался в заксобрание и уже отошел от дел. По данным „Ъ-Прикамье“, январское ЧП в Перми помогло властям принять кадровое решение. По данным источника, особенное неудовольствие вызвал тот факт, что директор фонда не появился на площадке, где рухнул забор.

Теперь краевое правительство должно провести конкурс на замещение вакантной должности. Очевидно, что основным претендентом станет господин Хлебников. Он является сыном некогда влиятельного бывшего замглавы Перми Владимира Хлебникова, работавшего в мэрии в 90-х годах под руководством мэров Владимира Филя и Юрия Трутнева.

Хлебников-младший появился в пермской политике пять лет назад, первоначально войдя в команду бывшего мэра Дмитрия Самойлова. В 2016 году тот назначил его главой своего контрольного департамента, а затем — главой Кировского района. Летом 2020 года чиновник уволился из районной администрации.

Источники, близкие к администрации города, утверждают, что экс-мэр, перешедший в краевое правительство, не причастен к назначению господина Хлебникова и.о. директора фонда. По их сведениям, чиновник планировал участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности директора градообразующего предприятия Кировского района — ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ). Однако конкурс был приостановлен, а владелец ППЗ — «Ростех», как сообщал „Ъ-Прикамье“, планирует отдать предприятие в управление частного холдинга «Технодинамика». По одной из версий, «Ростех» мог посоветовать краевым властям кандидатуру несостоявшегося директора. По другим данным, кандидатуру господина Хлебникова предложил сам зампред Андрей Кокорев.

Сам Владимир Хлебников сообщил „Ъ-Прикамье“, что планирует участвовать в конкурсе на должность гендиректора краевого фонда капремонта, но от комментариев по поводу своего назначения отказался.

Несмотря на наличие основного кандидата, вчера пермские теле­грам-каналы сообщали о возможных конкурентах на должность директора. В частности, источники „Ъ-Прикамье“ не исключили, что на конкурс может заявиться депутат заксобрания Илья Шулькин, чья соратница Наталья Киселева уже давно работает замдиректора фонда. Сам парламентарий категорически опроверг эти слухи, заявив „Ъ-Прикамье“, что у него «другие жизненные планы». Депутат считает, что основной задачей нового руководителя будет решить, как повысить финансовую обеспеченность фонда. «Вторая цель — организовать работу таким образом, чтобы максимально исполнить обязательства в указанные сроки. Это будет технически сложно, потому что объем работ, из-за постоянных переносов в предыдущие годы, накопился большой»,— прогнозирует господин Шулькин.

Бывший министр энергетики и ЖКХ Пермского края Александр Фенев считает кадровые перестановки в фонде естественным процессом: «Губернатор формирует команду. Это нормальные действия руководителя». По словам Александра Фенева, перед руководством фонда стоят две задачи: «грамотно спланировать» и «четко исполнять». «Для этого фонд, собственно, и создавался. Он обладает уникальными возможностями по улучшению жилого фонда и купированию роста аварийного жилья. Эти возможности до настоящего времени не используются в полной мере. Новому руководителю необходимо качественно привлечь профессионалов для качественного улучшения деятельности фонда»,— считает экс-министр. «Думаю, Владимир Хлебников — удачная кандидатура, он хороший администратор. Но, конечно, ему в любом случае придется пройти конкурс, эта процедура предусмотрена законодательством, и ее никак не обойти»,— добавляет господин Фенев.

Екатерина Артемова, Вячеслав Суханов