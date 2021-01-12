Не останавливаясь

C 15 по 19 января в Милане бренды будут представлять свои новые коллекции в разных форматах. Преобладающий — диджитал, исключение составят лишь три «живых» показа — Etro (за закрытыми дверями), Fendi и K-way. Dolce and Gabbana свое дефиле отменили. В Париже физические показы брендам проводить запретила французская префектура полиции. Поэтому Неделя моды, запланированная на период с 19 по 25 января, в связи с ростом числа заболевших в стране пройдет без «живых» зрителей. Способность брендов вызывать отклик у аудитории и клиентов удаленно, без помощи инфлюенсеров, стритстайл-фотографов и прессы, снова будет подвергнута испытанию. Трансляции из Милана и Парижа можно будет смотреть на сайте «Коммерсантъ Стиль».

В новом сезоне Миланской мужской недели моды примут участие 39 брендов, которые представят свои коллекции в следующих форматах — фэшн-фильм, phygital-презентация с моделями, но без зрителей и живой показ. Откроет Неделю мужской моды в Милане 15 января Ermenegildo Zegna, которые, опробовав успешно в прошлом сезоне формат phygital, продолжат его использовать и для новой коллекции. Пожалуй, главным цифровым событием станет онлайн-презентация первой мужской коллекции Prada 17 января, над которой работал Раф Симонс. Также в этот день свои онлайн-презентации проведут Tod`s и MSGM. Dolce and Gabbana запланированный живой показ отменили, объяснив это непредсказуемой ситуацией с распространением COVID-19, хотя провести два предыдущих дефиле в июле и сентябре пандемия им не помешала.

В Париже конец путанице по поводу судьбы предстоящей Недели моды положила префектура полиции, заявив, что живая публика на показах в январе — прямое нарушение общенациональных строгих ограничений, действующих для сдерживания третьей волны пандемии COVID-19. Напомним, французские театры, музеи, кино останутся закрытыми до конца месяца, рестораны — до середины февраля, а горнолыжные курорты — до февральских праздников. Так что новые коллекции зрители смогут увидеть онлайн с 19 по 24 января. В расписании заявлен 71 бренд, в том числе Dior, Hermes, Yohji Yamamoto, Rick Owens, Dries Van Noten, Paul Smith, Loewe и Thom Browne. Также к списку присоединились Vetements, чье шоу будет транслироваться 22 января.

Трансляции видеопрезентаций и показов из Милана и Парижа можно будет смотреть на сайте «Коммерсантъ Стиль» в прямом эфире.