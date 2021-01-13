Земля и польза

Региональное правительство, получившее под контроль градостроительные вопросы Перми, сформировало новый состав комиссии по землепользованию и застройке. В нее вошли 19 человек, из которых 10 являются представителями краевых и городских властей, а девять — общественники и депутаты. Большинство общественников из прошлого состава покинули комиссию, за исключением руководителя АН «Территория» Екатерины Пахомовой и архитектора Владислава Новинского. Одни эксперты поддерживают обновление органа власти, другие считают, что из-за большого числа высших чиновников работа комиссии станет формальной.



Региональное правительство утвердило новый состав комиссии по землепользованию и застройке (ПЗЗ) Пермского городского округа. В рамках передачи градостроительных полномочий с городского уровня на краевой региональные власти получили право формировать эту комиссию. Соответствующее распоряжение 30 декабря подписал губернатор Дмитрий Махонин. Документом утвержден порядок деятельности органа. В его состав вошли 19 человек, среди которых 10 чиновников от краевых и городских властей и девять общественников и депутатов заксобрания и Пермской думы. В городском варианте состава комиссии значилось девять чиновников и семь общественников и депутатов.

Срок полномочий членов комиссии от общественных объединений и некоммерческих организаций составляет один год.

Напомним, комиссия по землепользованию и застройке была создана в мэрии в 2008 году, ее первым председателем была тогдашний замглавы администрации Лилия Ширяева. Комиссия по ПЗЗ занимается вопросами изменения правил землепользования и застройки, а также проведением общественных слушаний. Однако с 2021 года администрация Перми передала на краевой уровень часть градостроительных полномочий по подготовке, утверждению и изменению генплана города, утверждению правил землепользования и застройки, формированию комиссии по ПЗЗ и прочему.

Председателем комиссии назначена и.о. министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья Лариса Ведерникова, зампредседателя — начальник управления граддеятельности краевого минимущества Анна Фалафеева, секретарем — директор Института регионального и городского планирования Артем Габдрахманов. От властей в коллегиальный орган вошли глава регионального минстроя Андрей Колмогоров, врио главы города Алексей Демкин, начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова и ее первый зам Дмитрий Лапшин, представитель краевого минприроды Ольга Дворянских, зам­министра тарифного регулирования и энергетики Сергей Зуев, и.о. первого замминистра минэкономразвития Надежда Трусова. Также членами комиссии стали председатель правления краевого Союза архитекторов Виктор Воженников и председатель правления пермской организации Союза архитекторов Владислав Новинский (был и в предыдущем составе). От ассоциации «Пермские строители» в комиссию вошел гендиректор «Орсо групп», депутат Пермской думы Михаил Бесфамильный. От заксобрания и Пермской думы членами комиссии стали Виктор Плюснин и Михаил Черепанов.

Директор по развитию АН «Территория» Екатерина Пахомова сохранила свое членство в комиссии. Также среди новых членов коллегиального органа — директор АНО «Союзэкспертиза-Пермь» Лилия Ширяева, ланд­шафтный дизайнер, гендиректор АНО «Вектор развития комфортной среды» Оксана Харитонова и член НП «Клуб изобретателей Прикамья „Гефест“» проектировщик Александр Сушков. По данным „Ъ-Прикамье“, гос­пожа Харитонова и господин Сушков участвовали в подготовке проекта пермского Сада соловьев.

В краевом минимущества пояснили, что дата первого заседания комиссии пока не определена, и собираться она будет «по потребности».

Общественник Денис Галицкий, 12 лет являвшийся членом комиссии, в новый состав не вошел. Господин Галицкий сообщил „Ъ-Прикамье“, что исключение из этого органа власти расценивает как возможность заняться другими проектами. «Работа комиссии будет явно формальной, без реальных обсуждений, так как в ее составе слишком много высших должностных лиц. Очевидно, что заседания будут назначать только для утверждения уже принятых решений»,— высказался градозащитник. По его мнению, в новом составе комиссии не так много людей с опытом в зонировании территорий, а эта сфера, по словам собеседника, представляет собой в значительной мере юридические вопросы.

Директор по развитию АН «Территория» Екатерина Пахомова напомнила, что в прошлый состав комиссии входили специалисты в области архитектуры, экологии, рынка недвижимости, что позволяло оценить вопрос с разных точек зрения. Однако эксперт «однозначно» высказалась за обновление состава комиссии. По мнению госпожи Пахомовой, в ней могло бы быть равное количество представителей власти, общественности и бизнеса. «Конечно, люди здесь должны быть компетентные. У всех своя сфера деятельности, и нужно смотреть на вопрос с разных сторон. Я за то, чтобы здесь были строители: вопросы в первую очередь касаются изменения зонирования и плотности, они напрямую связаны со строительным рынком»,— заметила эксперт.

Директор АНО «Союзэкспертиза-Пермь» Лилия Ширяева ротацию членов коллегиального органа назвала «нормальной». Собеседник считает, что большее число представителей власти в комиссии по сравнению с общественниками не окажет отрицательного влияния на ее работу. «Предусмотрено, что в комиссии должны быть и архитекторы, и проектировщики, и застройщики. Благодаря работе комиссии достигается один из принципов градостроительного законодательства — о том, что в градостроительстве важно достичь баланса между государственными, общественными и частными интересами»,— заметила госпожа Ширяева.

Евгения Ахмедова