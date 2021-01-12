Chanel покажут круизную коллекцию в провансальской деревне

Деревня Ле-Бо-де-Прованс на юге Франции примечательна не только своей живописностью, но и тем, что в 1959 году здесь, в карьере, где добывали белый известняк, который использовался при строительстве средневекового замка Шато и местных домов, снимался фильм «Le Testament d’Orphee» («Завещание Орфея») режиссера Жана Кокто, друга Габриэль Шанель. Каждый год в каменоломнях проходит мультимедийное шоу, посвященное тому или иному художнику или целому художественному направлению.

Модный французский дом представит круизную коллекцию весна-лето 2022 в заброшенной каменоломне Карьер де Люмьер 4 мая 2021 года.