Джек Ма залег на дно

Западные СМИ и соцсети уже несколько недель обсуждают судьбу миллиардера, который не появлялся на публике больше двух месяцев после конфликта с властями КНР. Как пишет The Financial Times со ссылкой на друзей и коллег бизнесмена, Джек Ма не покидал страну, он отвечает на личные звонки и сообщения, но вынужден сидеть тихо, пока не завершатся переговоры с китайскими регуляторами. Осенью миллиардер раскритиковал действующие международные финансовые правила, а вскоре власти КНР сорвали выход на биржу одной из его компаний. Подробности этой истории и варианты дальнейшего развития событий — у Григория Колганова.

Все началось в октябре прошлого года на конференции в Шанхае: Джек Ма назвал Базельские соглашения, регламентирующие мировую банковскую систему, клубом старых людей и вчерашними методами, регуляторы КНР, по его мнению, «душат инновации», а банки работают по «менталитету ломбарда». Заявление было сделано за несколько дней до выхода на биржу финтех-стартапа Ant Group, владеющей сервисом Alipay. И это IPO должно было стать рекордным, собрав свыше $35 млрд.

Но за пару дней до размещения китайские власти его отменили, потому что компания не соответствует требованиям раскрытия информации. Рынок увидел в этом политику: критика Джека Ма могла не понравиться Пекину, говорит аналитик «БКС Мир инвестиций» Антон Новиков: «По слухам, это испортило настроение в руководстве КНР. Рынок это воспринял как политику. Все-таки такие резкие действия, как отмена IPO буквально в день IPO, мягко выражаясь, довольно неожиданное явление. И люди просто подумали, что, скорее всего, произошло что-то совсем уж невероятное. Обычно в КНР все-таки проводится довольно рациональная политика в отношении бизнеса».

По данным СМИ, в ноябре китайские власти вызвали миллиардера «на ковер» и устроили ему «головомойку». После этого Джек Ма исчез из публичного пространства.

Он отменил участие в нескольких мероприятиях и даже был исключен из жюри его собственного конкурса для предпринимателей.

В конце декабря стало известно, что китайские власти начали масштабное антимонопольное расследование в отношении флагманского бизнеса Ма — компании Alibaba. Но деловое сообщество Поднебесной не было шокировано такими новостями, рассказал директор китайского офиса Коммуникационного агентства iMARS Александр Казюхин: «Недовольство государственных регуляторов накапливалось довольно долго. Такого рода корпорации, как Alibaba, Tencent или ByteDance, очень сильно дискриминируют своих пользователей, как юрлиц, так и физлиц, вынуждая их работать только с собой и выводя их из других экосистем. Инструмент самый основной, при помощи которого принуждают к сотрудничеству со своими сервисами, это как раз-таки платежные системы. Допустим, если Alibaba навязывает свою платежную систему, она вынуждает, допустим, магазинчик не работать с другой платежной системой».

Впрочем, по сведениям The Wall Street Journal, атаку на Джека Ма инициировал лично председатель КНР Си Цзиньпин: все-таки не стоило миллиардеру публично бросать вызов линии партии и правительства.

И на этом, возможно, его злоключения не закончатся. Не исключено, что предпринимателя вовсе съедят могущественные конкуренты, такое в Китае уже случалось, напоминает политолог-востоковед Каринэ Геворгян: «В Китае, например, в 1990-е было девять элитных групп, которые между собой конкурировали, и известно, что в начале “нулевых” их было уже семь, то есть две были съедены остальными.

И я пока не до конца уверена, что то, что происходит с Джеком Ма, это не политический театр, не какая-то игра.

Учитывая закрытость китайских интриг, то, что это вышло на поверхность, у меня тоже вызывает подозрение, значит, китайцам зачем-то это было нужно. Может быть, отчасти это есть отражение обострения конкуренции между какими-то элитами внутри Китая».

За время противостояния с властями Джек Ма потерял $12 млрд своего состояния. И вряд ли конфликт обусловлен исключительно критическими высказываниями бизнесмена. Но какой бы ни была причина, последствия могут быть самыми серьезными — СМИ уже неоднократно писали о планах Пекина национализировать активы миллиардера.