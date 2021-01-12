Погрузка на СКЖД в 2020 году снизилась на 13%

В минувшем году погрузка на Северо-Кавказской железной дороге составила 60,2 млн тонн, что на 13% ниже, чем в позапрошлом году. В декабре прошлого года данный показатель составил около 5 млн тонн, что на 8% меньше, чем в декабре 2019 года.

За 12 месяцев 2020 года на СКЖД было погружено 17,9 млн тонн строительных грузов (на 23% больше, чем в 2019-м); 15,2 млн тонн нефти и нефтепродуктов (-24,3%); 8,3 млн тонн каменного угля (-17,3%); 3,5 млн тонн цемента (-11,6%); 3,2 млн тонн зерна (-21,1%); 2,6 млн тонн химических и минеральных удобрений (-3,1%) и 1,7 млн тонн промышленного сырья и формовочных материалов (+2,2%).

Грузооборот на СКЖД за 12 месяцев 2020 года составил 87 млрд тарифных тонно-км (+0,4%).

Василий Хитрых