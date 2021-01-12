Экс-гендиректора краснодарской «Дорстроймеханизации» хотят привлечь к ответственности

И. о. конкурсного управляющего ООО «Дорстроймеханизация» Валенин Савчяенко сообщил о направлении кредитором банкрота - ООО «Фитнес-Охта» - заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам общества бывшего генерального директора компании Александра Кулика. С него в конкурсную массу планируется взыскать 4,5 млн руб. Соответствующее сообщение опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в декабре минувшего года Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Дорстроймеханизация» банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство. Согласно документами арбитража, с заявлением о признании «Дорстроймеханизации» несостоятельным в суд обратилось ООО «Альбатрос». В июле 2019 года в отношении должника была введена процедура наблюдения. Размер требований истца составлял 350 тыс. руб. Суд счел данное требование обоснованным, поскольку, согласно предоставленным сведениям, платежеспособность должника утрачена.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дорстроймеханизация» занималось строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Оно зарегистрировано в Краснодаре в 2004 году. Уставный капитал общества – 13 тыс. руб. Бенефициаром компании является Александр Кулик. По итогам 2019 года выручка общества составила 199,7 млн руб., убыток – 105,3 млн руб. Кредиторская задолженность на этот же период составляла 290,3 млн руб., дебиторская – 111,2 млн руб.

Дмитрий Михеенко