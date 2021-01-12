В Краснодарском крае потеплеет до +17 градусов

В среду, 13 января, в Краснодарском крае ожидается повышение температуры воздуха до +17° С. Как сообщают синоптики КЦГМС, в этот день будет облачно, ожидаются осадки в виде дождя, а ночью местами с мокрым снегом. Местами возможны сильные осадки и гроза.

Ночью в отдельных районах Кубани вероятен гололед, а также возможно налипание мокрого снега. Ветер будет восточным со скоростью 5-10 метров в секунду. Местами его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет в пределах -1…+4°, днем – от +12…+17°. В северной половине края воздух прогреется до +7…+12°.

На Черноморском побережье Краснодарского края также будет облачно, возможен дождь, местами - сильный. Ветер восточной четверти - 6-11 метров в секунду, местами 12-17 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 18-23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +12…+17°.

Василий Хитрых