В 2020 году на улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ выделили 454 млн рублей

В минувшем году из бюджета Краснодарского края на улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны было выделено более 54 млн руб. Средства были предоставлены в виде единовременных денежных выплат, сообщил на планерном заседании Законодательного собрания Кубани директор департамента внутренней политики краевой администрации Александр Топалов.

Также, по словам чиновника, в 2020 году было отремонтировано 111 воинских захоронений, установлено 12 мемориальных знаков и нанесено 4011 имен военнослужащих на мемориальные сооружения.

Депутаты кубанского ЗСК по итогам заседания приняли резолюцию, в которой рекомендовано органам власти Краснодарского края, а также органам местного самоуправления и депутатам проводить дальнейшие мероприятия по сохранению исторической памяти и наследия Великой Победы на региональном уровне.

«С каждым годом становится все меньше и меньше наших ветеранов, но мы должны передавать и прививать молодому поколению чувство долга, патриотизма, ответственности за нашу страну, уважение к своей истории и нашим предкам», – подытожил спикер краевого парламента Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых