В Краснодаре переработали около 100 кубометров новогодних елок

Фото: администрация Краснодара

С конца декабря минувшего года в столице Кубани специалисты АО «Мусороперерабатывающая компания» переработали около 100 куб. м новогодних хвойных деревьев. Только за сегодня, 12 января, утилизировано около 20 куб. м древесины - елей, сосен и пихт, сообщили в мэрии.

Первыми в переработку поступили новогодние ели, нереализованные на елочных базарах. В настоящее время идет утилизация хвойных деревьев, которые жители выносят на контейнерные площадки.

Отмечается, что в этом году объем выброшенных елок меньше прошлогодних показателей. Большинство краснодарцев выбрасывают елки после Старого Нового года.

Василий Хитрых