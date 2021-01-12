В реках Ярославской области произошла массовая гибель рыбы

В Ярославской области проводится административное расследование в связи с массовой гибелью рыбы на реках Рыбинка и Келноть в Некрасовском районе, сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка. В сообщении отмечается, что гибель рыбы была зафиксирована в конце декабря 2020 года. В настоящее время ведется установление размера ущерба.

По информации департамента на месте происшествия побывали сотрудники отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Ярославской и Вологодской областям неоднократно. Специалисты взяли для исследования все необходимые пробы и образцы.

12 января в областном департаменте АПК и потребительского рынка случай массовой гибели рыбы обсудили на специальном совещании, которое провел заместитель председателя регионального правительства Валерий Холодов. В совещании участвовали представители Главрыбвода, Ярославльмелиоводхоза, отдела терруправления Росрыболовства, регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования.

По словам директора Ярославльмелиоводхоза Сергея Маслобоева, осенью 2020 года к ним в организацию неоднократно обращались жители с жалобами на подтопление территорий в районах рек Келноть и Рыбинка. Он уточнил, что деньги на проведение откачки воды учреждение получило только в ноябре 2020 года.

«После этого до 20 декабря, велась откачка воды. По проекту строительства Горьковской ГЭС, минимальный уровень воды в реке Рыбинке должен составлять не менее 80,5 м, в реке Келноть – 79,5 м. Сейчас уровень воды у насосных станций реки Рыбинки составляет 81,58 м и реки Келноти – 80,6 м, что выше минимально допустимых отметок»,– рассказал господин Маслобоев.

Он уточнил, что несмотря на то, что уровень воды находится выше минимальных отметок, установлены факты гибели рыбы в результате замора. На совещании специалисты сообщили, что русла этих рек сильно заилены, что тоже оказывает негативное влияние.

Валерий Холодов отметил, что для комплексного решения проблемы необходимо наладить взаимодействие всех служб – профильных департаментов правительства области, теруправления Росрыболовства, Главрыбвода, Ярославльмелиоводхоза и Ярославского ЦГМС. По предложению зампреда правительства области, между этими структурами в ближайшее время будет подписано соглашение о взаимодействии.

Антон Антонов