Суд оправдал помощника депутата Курултая, обвиненного в неуважении к госсимволам

Кировский районный суд Уфы сегодня не нашел в действиях 21-летнего Кирилла Ковальского, работающего помощником депутата Курултая Башкирии Дмитрия Чувилина, состава административного правонарушения, сообщил "Ъ-Уфа" депутат.

В октябре 2020 года в отношении господина Ковальского было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 11.3 КоАП республики («Проявление неуважения и нарушение порядка использования государственной символики Республики Башкортостан»). По мнению прокуратуры Кировского района Уфы, помощник депутата направил в надзорное ведомство обращение с просьбой проверить соотношение официальных доходов и расходов начальника управления по культуре Уфимского района Александра Курышева, который передвигался на автомобиле Audi Q7. В «шапке» обращения господин Ковальский разместил черно-белое изображение герба республики. На обращение прокуратура не ответила, но возбудила административное дело по факту незаконного использования госсимволики. В постановлении о возбуждении дела говорилось, что автор обращения попытался воспроизвести официальный бланк Курултая, что нарушает порядок изготовления таких документов.

Анна Соколова