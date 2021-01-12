Россия начинает массовое сокращение госаппарата. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего упразднению подлежит 32 тыс. позиций. Доля обслуживающего персонала различных ведомств правительство ограничивает 30%. Впервые о намерении оптимизировать число чиновников министр финансов Антон Силуанов объявил еще в 2018 году. Предполагается, что это позволит сэкономить немалые ресурсы для бюджета страны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобные решения несут в себе некоторые риски.

В России стартовала, нет, не реформа, оптимизация госаппарата. Тем не менее по замыслу правительства чиновников станет меньше, а федеральный бюджет сможет высвободить нужные для страны средства. Ранее называлась сумма в 100 млрд руб. в год. Всего в органах исполнительной власти ликвидации подлежат 32 тыс. штатных единиц. В результате численность центрального аппарата сокращается на 5%, а территориальных органов власти — на 10%.

Правда, как официально поясняется, оптимизация в первую очередь происходят за счет вакантных должностей. То есть живых людей в большинстве своем увольнять не будут, просто не возьмут на работу новых. Такая вот щадящая оптимизация. Хотя по логике вещей получается, что действующим сотрудникам работы прибавится, и вряд ли они этому обрадуются. Еще интересная цифра — предельная численность структурных подразделений в министерствах устанавливается в размере не менее 40 штатных единиц. В различных службах и агентствах — не менее 25. В так называемых обеспечивающих подразделениях смогут работать не более 30% от общей численности сотрудников.

По словам первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко, всего в стране насчитывается 2,4 млн чиновников. По 163 единицы на каждые 10 тыс. простых граждан — данные за прошлый год. Правда, это в целом — с техническими и другими службами. Если же говорить именно о тех, от кого зависят те или иные решения, то таковых на самом деле всего-то ничего — 603 тыс. человек. Как известно, по результатам многочисленных опросов, в России чиновники непопулярны, не любят их рядовые граждане.

Однако многие хотят ими стать, потому что это сулит различные блага, в том числе и материальные. Кроме того, известно, что страна периодически выходит на тропу войны с бюрократией и раздутыми штатами. Однако так получается, что последние побеждают. Число чиновников растет или, по крайней мере, не уменьшается. Хотя сложно сказать, что у нас их много и — главное — что именно в этом корень всех бед. Ведь дело, как известно, не в количестве, а в качестве, поэтому эти две меры должны идти рука об руку. В противном случае сокращение рискует обернуться новыми проблемами для просителей, поскольку привычный механизм вполне может сломаться.

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Ну а, если говорить в целом, какой-то радости на душе от вроде бы популярной меры не чувствуется. Ведь в последнее время чего только с чиновниками не делали: они бегали, прыгали и под танки ложились, и искусственный интеллект повсеместно внедряли, а тревога все равно не отпускает. И чем больше оптимизация, тем тревожнее. Что-то где-то еще недонастроено.