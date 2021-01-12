Кибермошенника осудили в ХМАО по запросу Беларуси

Урайский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) приговорил к двум годам лишения свободы кибермошенника, обвиняемого в совершении преступления на территории Беларуси, сообщила пресс-служба генпрокуратуры республики.

По данным ведомства, некий россиянин Р. в составе группы лиц с помощью компьютерной техники блокировал компьютеры и мобильные телефоны граждан Беларуси. Затем он сообщал им, что МВД Беларуси якобы наложило административные штрафы за просмотр и хранение порнографии. Потерпевшим предлагалось перечислить деньги на указанный осужденным номер. Таким образом ему удалось завладеть денежными средствами в особо крупном размере, конкретная сумма не называется.

После совершения преступления мужчина вернулся в Россию, откуда не подлежал выдаче по мотивам гражданства. Как сообщила пресс-служба генпрокуратуры Беларуси, материалы дела и поручение об осуществлении уголовной ответственности были переданы в Россию, где мужчина был осужден.

Михаил Мананников