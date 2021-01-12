12 января, вторник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: предоставлено телерадиокомпанией ННТВ

В Минздраве Нижегородской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сегодня озвучил информацию о ходе вакцинации от коронавируса, а также самочувствии привитых

от

По его словам, на сегодняшний день процедуру прошли 1 504 человека, в числе которых медицинский персонал, работники сферы образования, волонтеры, а также граждане, входящие в группу риска заражения COVID-19.


Все они чувствуют себя хорошо.

Напомним, в регион уже поступило более 6 300 доз вакцины "Спутник V". Она двухкомпонентная, вводится человеку дважды с интервалом в 21 день для выработки иммунитета. Заявку на вакцинацию можно подать на сайте министерства здравоохранения Нижегородской области, заполнив специальную форму.

На данный момент в Нижнем Новгороде открыто семь пунктов вакцинации, еще два - в районах области. В 2021 году власти намерены увеличить количество пунктов вакцинации до 32.

Комментарии

Печать

обсуждение

Программы

Пластмассы из вторсырья Открыто первое производство резидента особой экономической зоны «Кулибин»
Личная ответственность Мэр Нижнего Новгорода назвал пять главных для него событий года
С огоньком, но без потерь Спасатели призвали нижегородцев быть осторожными с пиротехникой
Дружба стала еще важнее Руководители городов-побратимов поздравили жителей Нижнего Новгорода
Багаж по штрихкоду Автоматические камеры хранения нового поколения появились в железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода
Мы держались Миллиард долларов направлен за год на поддержку экономики Нижегородской области
Профиль пользователя