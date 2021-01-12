В Минздраве Нижегородской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19 Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сегодня озвучил информацию о ходе вакцинации от коронавируса, а также самочувствии привитых

По его словам, на сегодняшний день процедуру прошли 1 504 человека, в числе которых медицинский персонал, работники сферы образования, волонтеры, а также граждане, входящие в группу риска заражения COVID-19.

Все они чувствуют себя хорошо.

Напомним, в регион уже поступило более 6 300 доз вакцины "Спутник V". Она двухкомпонентная, вводится человеку дважды с интервалом в 21 день для выработки иммунитета. Заявку на вакцинацию можно подать на сайте министерства здравоохранения Нижегородской области, заполнив специальную форму.

На данный момент в Нижнем Новгороде открыто семь пунктов вакцинации, еще два - в районах области. В 2021 году власти намерены увеличить количество пунктов вакцинации до 32.