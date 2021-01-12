В школах Гаврилов-Яма из-за морозов отменили занятия начальных классов

В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области из-за сильных морозов на два дня отменили школьные занятия для учеников начальных классов, сообщили в администрации района. В сообщении отмечается, что районное управление образования принято решение отменить учебные занятий для школьников 1-4 классов на 13 и 14 января 2021 года.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в связи с резким похолоданием, в региональном департаменте образования разъяснили порядок отмены занятий в школах из-за морозов. По информации директора департамента Ирины Лободы, каждый муниципальный район будут самостоятельно принимать решения об отмене школьных занятий в зависимости от конкретных условий.

«Мы рекомендуем отменять посещение школ для учеников начальных классов при температуре минус 23-25 градусов, для учеников 5-9 классов – при температуре 26-29 градусов ниже нуля и для старшеклассников – при температуре минус 30 градусов»,– уточнила госпожа Лобода.

Антон Антонов