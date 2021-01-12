12 января, вторник
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Ростов-на-Дону. Юг России

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На Дону выявлено более 50 повторных случаев заражения коронавирусом

В Ростовской области зафиксировано более 50 случаев повторного заражения коронавирусом. Об этом на заседании штаба по борьбе с коронавирусом, которое проходило онлайн, сообщил глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

«В области количество повторных случаев заболевания COVID-19 увеличивается. По предварительным данным, насчитывается более 50 человек в 17 муниципалитетах. Возраст повторно заболевших составляет от 17 до 79 лет»,— рассказал господин Ковалев. Он также подчеркнул важность соблюдения мер личной профилактики переболевшими и привитыми людьми.

Наталья Шинкарева


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