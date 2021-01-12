Официальная безработица снизилась в Нижегородской области до 3,2%

В Нижегородской области к концу 2020 года уровень зарегистрированной безработицы снизился до 3,2%, согласно данным регионального управления по труду и занятости населения. К 30 декабря на учете в качестве безработных оставались более 56,1 тыс. жителей региона.

В то же время работодатели Нижегородской области направили в органы занятости населения около 54 тыс. вакансий. Таким образом, коэффициент напряженности составляет 1,08 соискателя на место.

Как ранее сообщалось, зарегистрированная безработица начала расти в Нижегородской области весной на фоне пандемии коронавируса – если в марте показатель составлял 0,4%, то в апреле уже 1,1%, в мае – 2,08% (по данным Нижегородстата). Пик пришелся на сентябрь – уровень безработицы достиг 3,59%. По итогам третьего квартала в Нижегородской области насчитывалось 60,8 тыс. безработных. Это в 8,4 раза больше, чем годом ранее.

Анастасия Еремина