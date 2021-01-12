В пермских поликлиниках почти не осталось записи на прививку против COVID-19

В медучреждения Перми наблюдается ажиотаж на получение вакцины против COVID-19. Как сообщает Properm.ru, в связи с этим в городе практически не осталось мест для записи на прививку. Так, в ГКБ им. Гринберга есть только одно место — на 16 января. В городской поликлинике №2 ближайшая запись — на 22 января, в поликлиниках №5 и №7 — на 26 января. На дальнейшие даты запись пока не открыта.

Напомним, массовая вакцинация против коронавирусной инфекции в Пермском крае началась 5 января. Прививки можно сделать в восьми учреждениях: клинической поликлинике Перми, городских поликлиниках №2, 4, 5, 7, поликлиниках ГКБ им. Гринберга и горбольницы №6, а также в клинической больнице Свердловского района. Всего на территорию региона поставлено 4942 дозы вакцины «Спутник V». Прививки в первую очередь делают медицинским работникам, учителям, сотрудникам социальных учреждений.