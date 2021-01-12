Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 29 января

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении в регионе режима повышенной готовности до 29 января, сообщила пресс-служба администрации края.

В Краснодарском крае сохраняется масочный режим, граждане должны использовать средства защиты органов дыхания во всех общественных местах, в том числе при посещении объектов торговли, в общественном транспорте, в такси, на парковках, в лифтах и на свежем воздухе, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м. Для жителей с хроническими заболеваниями, а также для граждан старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции. Под запретом остается проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей. Число участников деловых мероприятий не должно превышать 100 человек.

Анна Перова, Краснодар