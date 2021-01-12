Доля Lada на российском рынке выросла почти на 1%

В течение 2020 года в России и за рубежом было реализовано 393,8 тыс. автомобилей Lada, что на 5% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщила пресс-служба группы Renault — основного акционера АО «АвтоВАЗ».

Доля Lada на российском рынке составила 21,5% (в 2019 году — 20,6%). Самыми популярными моделями остались Lada Granta и Lada Vesta.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года на российском рынке было реализовано более 38 тыс. автомобилей Lada. Это стало рекордным результатом за месяц с декабря 2013 года.

Андрей Сазонов, Самара