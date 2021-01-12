Суд в Екатеринбурге приговорил к пяти годам колонии мужчину, избившего представителей ЛГБТ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Павла Зуева к пяти годам колонии общего режима за разбой (ч. 1, ст. 162 УК РФ), пишет It’s My City со ссылкой на юриста Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге Анну Плюснину.

Напомним, 19 сентября 2020 года Павел Зуев избил владельца уральского бренда одежды UNIQUE Андрея Аллегрова и его друга на почве ненависти к ЛГБТ. Инцидент произошел около 6 утра недалеко от ресторана Maccheroni, откуда пострадавший шел с другом домой. По словам господина Аллегрова, обвиняемый начал приставать к ним и угрожать из-за ориентации. Затем выхватил часы у одного из пострадавших, а также разбил их телефоны.

По словам госпожи Плюсниной, в момент совершения преступления подсудимый отбывал условный срок. На заседании присутствовал только Павел Зуев, его адвокат и потерпевшие отсутствовали. «В последнем слове Зуев еще раз извинился перед потерпевшими и сказал, что пока сидел в СИЗО все осознал. Но когда судья огласил вердикт, было заметно, что это неправда: посыпались угрозы в адрес судьи и в адрес потерпевших», — отметила она.

По информации издания, суд обязал Павла Зуева выплатить Андрею Аллегрову 20 тыс. руб. компенсации за причинение морального вреда и 2 тыс. руб. за оформление доверенности на юриста, другому потерпевшему — 20 тыс. руб. за сломанные часы Apple Watch и 5 тыс. руб. за причинение морального вреда. Приговор в законную силу еще не вступил.

Михаил Мананников