Полиция в Прикамье сможет штрафовать за нахождение несовершеннолетних в общественных местах

Прокуратура Пермского края внесла в региональное законодательное собрание проект изменений в краевой закон «Об административных правонарушениях». Надзорный орган предлагает разрешить должностным лицам полиции составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 7.3 «Неисполнение установленных законом Пермского края мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».

Данная статья запрещает детям в возрасте до 18 лет посещать места, «нахождение в которых может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». Кроме того краевой закон запрещает детям до 16 лет находиться в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей. Согласно действующей редакции закона, протоколы по статье 7.3 могут составлять уполномоченные члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По мнению региональной прокуратуры, сейчас практика привлечения к административной ответственности юридических, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение закона на своих объектах, не реализуется. Как сообщается в пояснительной записке, в 2018 году к административной ответственности было привлечено 39 лиц (без учета родителей и других законных представителей), допустивших нарушение запрета на пребывание несовершеннолетних в общественных и опасных местах. В 2019 году к административной ответственности было привлечено 45 лиц. Как полагают в прокуратуре, принятие предложенных поправок позволит повысить эффективность применения законодательства. Ожидается, что инициатива надзорного ведомства будет рассмотрена на февральском заседании заксобрания.