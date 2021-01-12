В Рыбинске мошенники списали со счета пенсионера 128 тысяч рублей

В городе Рыбинске Ярославской области произошел очередной случай телефонного мошенничества, в результате которого пенсионер лишился 128 тыс. руб., сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мошенники действовали по стандартной схеме. На телефон мужчины позвонила неизвестная женщина, и представившись сотрудником банка, под предлогом перевода бонусов на счет пострадавшего, получила информацию о реквизитах банковской карты и секретных смс-кодах, после чего произошло списание денежных средств в сумме более 128 тысяч рублей.

В настоящее время следственное управление МУ МВД России «Рыбинское» возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража). Проводятся следственные действия.

Антон Антонов