В правительстве Иркутской области назначены два новых министра

Министром строительства, дорожного хозяйства Иркутской области назначен Павел Писарев. Как сообщила пресс-служба регионального правительства указ об этом подписал губернатор области Игорь Кобзев. Господину Писареву 42 года. Он родился в Приморском крае, его трудовая деятельность связана с Хакасией. Работал проректором по строительству и ремонту в Хакасском государственном университете, потом — гендиректором некоммерческой организации «Республиканский фонд жилищного строительства», заместителем министра по градостроительной и жилищной политике республики Хакасия, директором республиканского Управления капитального строительства. С 2010 года являлся директором ООО «Абаканкоммунпроект».

На должность министра образования Иркутской области назначен Максим Парфенов, возглавлявший региональную службу по контролю и надздору в сфере образования. С 2013 по 2019 годы господин Парфенов был заместителем министра образования Иркутской области. Родился в 1977 году. Занимавшая ранее должность главы министерства образования Елена Апанович переходит на должность заместителя министра и будет курировать вопросы взаимодействия министерства с высшими учебными заведениями региона.

Екатерина Еременко