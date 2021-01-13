Толчки из Монголии потрясли Иркутск

Сильное землетрясение с эпицентром в акватории монгольского озера Хубсугул разбудило жителей Иркутска 12 января примерно в 5: 35 местного времени (00: 35 мск). Его сила в эпицентре составила 8,7 балла. В Иркутске толчки ощущались в пять баллов. С сентября это уже пятое сейсмическое событие в регионе. Напомним, сразу три землетрясения силой 4-6 баллов произошли в декабре. Сейсмологи отметили, что новое землетрясение отличалось продолжительностью по времени — около 25 секунд, в то время как в декабре трясло примерно по восемь секунд. Региональные власти заявили об отсутствии разрушений и задумались о новой системе по обследованию сооружений, а также об информировании людей о пунктах временного размещения на случай новых землетрясений.

Землетрясение произошло в 5: 32 местного времени (00: 32 мск) и имело магнитуду 6,7, а энергетический класс — 15,2. Его эпицентр располагался в Монголии в акватории озера Хубсугул — в 34 км от населенного пункта Турт. Там сила толчков составила более 8 баллов. В поселке попадала мебель в домах, появились трещины в печах, в штукатурке. В Иркутске землетрясение ощущалось как пятибалльное.

«Механизм очага, по данным международных геофизических служб — сброс. Это типичный механизм для условий растяжения, которое доминирует в рифтовой Хубсугульской впадине», — сообщил у себя на сайте Институт земной коры СО РАН.

Также на сайте института отмечалось, что в течение двух часов после первого толчка зарегистрировано восемь афтершоков с магнитудами от 5,2 до 4,4. Четыре из них были ощутимы в Иркутске. К тому моменту, когда в правительстве Иркутской области собрался оперативный штаб, количество последующих толчков уже исчислялось десятками. Так, представитель Института земной коры сообщил, что по данным на 12 часов местного времени было зарегистрировано 33 афтершока. А замдиректора Байкальского филиала Единой геофизической службы (ЕГС) РАН Владимир Чечельницкий сказал, что из-за того, что эпицентр землетрясения находился на территории другого государства, система информирования оперативных служб осуществлялась с задержкой. «Нужно не просто информировать о факте землетрясения, но и о правилах поведения при стихийном бедствии, а также о пунктах временного размещения в случае эвакуации с учетом наших климатических условий», — отреагировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

ГУ МЧС по Иркутской области отчиталось, что данных о разрушениях в регионе не поступало, о пострадавших тоже. Господин Кобзев на штабе поручил в связи с участившимися землетрясениями пересмотреть систему по обследованию сооружений и выработать четкий алгоритм действий. В инстаграме губернатора сообщается об остановке агрегатов Иркутской ГЭС на 40 минут и трещинах в штукатурке в школах и детских садах.

С сентября это уже пятое ощутимое землетрясение в Иркутской области. Первое произошло 21 сентября 2020 года, его эпицентр находился в акватории Байкала в 15 км от поселка Култук Иркутской области. В Иркутске оно ощущалось в пять баллов. Затем серия землетрясений произошла в декабре. Они оценены от 4 до 6 баллов. Их эпицентры также располагались в акватории Байкала.

«Энергетический класс этого землетрясения больше 15 — это максимальное измерение по той системе, по которой мы работаем», — сказала „Ъ“ директор Байкальского филиала ЕГС Елена Кобелева. По ее словам, оно является типичным для территории, которая имеет высокую сейсмическую активность. «Это предгорья Хамар-Дабана. В том районе было крупное Мондинское сейсмособытие в 1950 году. Это было 9-балльное землетрясение, поселок очень сильно пострадал», — рассказала Елена Кобелева. Что касается последнего землетрясения, она отметила, что график его повторяемости примерно раз в 25-30 лет. Также она сообщила, что для Иркутска это землетрясение прошло слабее, чем сентябрьские и декабрьские толчки. «Другое дело, что оно длилось дольше, из-за расстояния. Тогда было 150 км, а сейчас — около 300. Тогда волна пришла быстро и был один резкий толчок. А здесь волна шла через горы, к нам пришло и дрожание и колебание, а также пошли отраженные волны», — пояснила Елена Кобелева. Она добавила, что в сентябре землетрясение длилось 15 секунд, а декабрьские были коротенькими, примерно по 8 секунд. Последнее же длилось порядка 25 секунд.

Екатерина Еременко