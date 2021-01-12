Мэр Ярославля уехал в «Сколково» учиться управлять городом

Мэр Ярославля Владимир Волков находится сейчас на учебе в инновационном центре «Сколково» в Подмосковье, сообщило сетевое издание «Ярньюс» со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе мэрии.

По предварительной информации, Владимир Волков вместе с несколькими сотрудниками мэрии отправился в командировку в «Сколково», где проводятся занятия по обучению городскому менеджменту. В связи с отсутствием в городе мэра сегодня не состоялось еженедельное общегородское собрание, на котором обсуждаются наиболее важные проблемы Ярославля. Первое в наступившем году такое совещание перенесено на 19 января.

Антон Антонов