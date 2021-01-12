Экс-спикер Пермской думы оспаривает решение суда о законности лишения полномочий

Бывший спикер Пермской городской думы Юрий Уткин подал апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда. Как сообщается на сайте суда, жалоба поступила сегодня 12 января и принята к рассмотрению. Она будет направлена в Пермский краевой суд 22 января.

Депутаты Пермской думы большинством голосов приняли решение о лишении спикера полномочий на пленарном заседании в октябре прошлого года. Юрий Уткин посчитал, что решение было принято с нарушениями законодательства и регламента думы и обратился в Ленинский райсуд. Однако, суд отказал бывшему председателю думы в удовлетворении требований.