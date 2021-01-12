На конкурс по выборам главы Сургута заявились 66 человек

В Сургуте завершился прием документов от кандидатов на должность главы города. По данным “Ъ-Урал”, заявки подало рекордное количество человек. «В конкурсную комиссию поступили документы от 66 человек. Это число не идет ни в какое сравнение с выбора мэра в 2016 году (тогда заявки подали 13 человек — “Ъ-Урал”)»,— подчеркнул собеседник в гордуме.

Среди претендентов на пост есть представители органов местной власти, сотрудники градообразующего предприятия «Сургутнефтегаз», замдиректора АО «Уралсибгидрострой», депутат думы Тюменской области, глава благотворительного фонда, журналисты, фрилансеры, жители других городов, многодетные мамы и безработные. В конкурсной комиссии не стали разглашать имена и фамилии кандидатов.

Первое и последнее заседание комиссии состоится 18 января. До этого времени будет идти проверка документов. «Отобранные комиссией кандидаты будут представлены городской думе 18 января. На заседании после обеда депутаты выберут нового главу Сургута»,— добавил собеседник.

Напомним, бывший глава Сургута Вадим Шувалов ушел в отставку в начале декабря 2020 года. Он был назначен заместителем губернатора ХМАО. Временно исполняющим обязанности главы стала вице-мэр Сургута Анна Томазова.