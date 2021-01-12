Запущен электропоезд по маршруту Карталы — Айдырля

Запущен новый электропоезд по маршруту Карталы (Челябинская область) — Айдырля. Об этом сообщается на сайте Свердловской пригородной пассажирской компании.

Станция Айдырля находится в поселке Красноярский Кваркенского района Оренбургской области. Пригородный поезд будет отправляться ежедневно с 12 января из Карталов в 20:24 (MSK+2) и прибывать на станцию Айдырля в 22:38 (MSK+2). В обратном направлении электрички начнут ходить с 13 января. Отправление со станции Айдырля запланировано в 05:59 (MSK+2), прибытие в Карталы — в 08:08 (MSK+2).

Электропоезд стыкуется с «Ласточкой», следующей по маршруту Магнитогорск — Челябинск и проходящей через станцию Карталы.

Андрей Сазонов