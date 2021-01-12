Контроль за строительством трассы Москва – Казань обойдется в 2,7 млрд рублей

«Автодор-Инжиниринг» объявил девять конкурсов на оказание услуг по контролю за строительством трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Общая начальная (максимальная) стоимость контрактов составляет 2,7 млрд руб., сообщается на портале госзакупок.

Контроль планируют вести отдельно на каждом из восьми этапов строительства и на пусковом комплексе нулевого этапа. В частности, в Нижегородской области запланировано строительство трех этапов (с четвертого по шестой): на участках 224-347 км (Владимирская и Нижегородская области), 347-454 км (Нижегородская область) и 454-586 км (Нижегородская область и Чувашия). Начальная стоимость первого контракта составляет 352,3 млн руб., второго – 306,5 млн руб., третьего – 370 млн руб. Итоги всех конкурсов подведут 15 февраля.

Как ранее сообщалось, платную трассу до Казани включили в национальный план восстановления экономики РФ. Дорогу планируют построить к 2024 году. Стоимость проезда по ней составит 1,6 тыс. руб., или 2,5 руб. за км. Предполагается, что путь из Москвы в Казань по новой трассе займет 6,5 часов вместо нынешних десяти. Протяженность автодороги составит 794 км, стоимость — 650 млрд руб.

Анастасия Еремина