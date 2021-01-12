На Кубани краевой онкодиспансер получил 160 единиц нового оборудования на 450 млн рублей

В 2020 году Краевой клинический онкологический диспансер в Краснодаре получил 160 единиц оборудования на общую сумму более 450 млн руб. Об этом сообщили в краевой администрации.

Оборудование приобрели в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Средства выделили из федерального и краевого бюджетов.

Медучреждение получило новый компьютерный томограф, эндоскопические и лапароскопические стойки, гамма-терапевтический кобальтовый излучатель (предназначен для лечения раковых опухолей любой локализации) и пр. Как рассказали в региональном минздраве, новый излучатель бесшумен, мобилен и маневренен, что позволяет проводить облучение под любым углом, направив луч точно в цель, защитив от облучения здоровые ткани.

За счет ювелирной точности воздействия и грамотно рассчитанной дозы излучения время сеанса сокращается, а значит, излучатель способен обслужить большее число пациентов, добавили в ведомстве.

Как писал "Ъ-Кубань", в 2021 году для медучреждений Краснодарского края закупят 11 единиц оборудования для диагностики и лечения онкологических заболеваний на сумму 747,7 млн руб.

Наталья Решетняк