В рамках сельской ипотеки в Липецкой области в 2020 году выдано более 1 млрд рублей кредитов

В Липецкой области на сельскую ипотеку в 2020 году банками выдано 1,009 млрд руб., сообщили в региональной администрации. На конец декабря в регионе было выдано 574 кредита.

Самым востребованным местом для проживания, судя по данным программы, стал пригородный Липецкий район, недвижимость покупалась также в Елецком, Лебедянском, Усманском и Задонском районах. Сельская ипотека выдается под 2,7% годовых. По ее условиям, населенный пункт не должен входить в городской округ, а местное население не может превышать 30 тыс. человек. Таким образом, из списка населенных пунктов, подходящих под эти условия, исключаются Липецк, Елец и Грязи. Максимальная сумма кредита – 3 млн руб. Первоначальный взнос – 10%.

Ирина Лобанова