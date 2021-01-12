Бывший директор «Зенита» перешел на работу в московское «Динамо»

Футбольный клуб «Динамо-Москва» объявил о назначении генеральным директором клуба Павла Пивоварова, который ранее занимал должность исполнительного директора петербургского ФК «Зенит». О новом назначении господина Пивоварова и его переезде в Москву сообщает пресс-служба ВТБ — титульного спонсора ФК «Динамо».

В сообщении новый генеральный директор назван специалистом «очень высокой квалификации», признанным «как в нашей стране, так и в Европе». Также упоминается, что до «Зенита» Павел Пивоваров трудился, в частности, в Ассоциации европейских клубов, Палате по разрешению споров ФИФА и в спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Напомним, что в чемпионате России по футболу в настоящий момент продолжается зимний перерыв, однако уже 15 января «Зенит» всей командой отправится на сборы в Дубай, где пробудет до 27 января и сыграет несколько товарищеских матчей.