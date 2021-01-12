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Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Бывшего заместителя мэра Ярославля оставили под арестом до 15 апреля

Ярославский областной суд 12 января продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшему заместителю мэра Ярославля Ринату Бадаеву, сообщили в пресс-службе областного суда. Он будет находиться под стражей до 15 апреля 2021 года.

По информации облсуда, Ринат Бадаев обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Напомним, Рината Бадаева задержали 16 января 2020 года. Во время задержания выяснилось, что он накануне уволился из мэрии. В ходе ночного обыска в его квартире было обнаружено около $5 тыс. и 800 тыс. руб. 17 января суд вынес решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок содержания под стражей несколько раз продлевался.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что в июне 2020 года следственные органы возбудили в отношении Рината Бадаева второе уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, в декабре 2019 года он получил от генерального директора строительной организации взятку в размере более 2 млн руб. за помощь в заключении договора на выполнение работ для нужд Ярославля.

Подробнее о деле бывшего ярославского чиновника в материале “Ъ-Ярославль” – «Рината Бадаева не пустили под арендованную крышу».

Антон Антонов


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