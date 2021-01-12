Бывшего заместителя мэра Ярославля оставили под арестом до 15 апреля

Ярославский областной суд 12 января продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшему заместителю мэра Ярославля Ринату Бадаеву, сообщили в пресс-службе областного суда. Он будет находиться под стражей до 15 апреля 2021 года.

По информации облсуда, Ринат Бадаев обвиняется в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Напомним, Рината Бадаева задержали 16 января 2020 года. Во время задержания выяснилось, что он накануне уволился из мэрии. В ходе ночного обыска в его квартире было обнаружено около $5 тыс. и 800 тыс. руб. 17 января суд вынес решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок содержания под стражей несколько раз продлевался.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что в июне 2020 года следственные органы возбудили в отношении Рината Бадаева второе уголовное дело о получении взятки. По версии следствия, в декабре 2019 года он получил от генерального директора строительной организации взятку в размере более 2 млн руб. за помощь в заключении договора на выполнение работ для нужд Ярославля.

Подробнее о деле бывшего ярославского чиновника в материале “Ъ-Ярославль” – «Рината Бадаева не пустили под арендованную крышу».

Антон Антонов