Водитель попавшего в ДТП автобуса из Башкирии помещен под домашний арест

Водитель одного из автобусов Ford Transit, попавших в аварию на автодороге Кропачево-Месягутово-Ачит в Салаватском районе, отправлен под домашний арест на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. По данным "Ъ-Уфа", его зовут Айгиз Шарафутдинов.

Следователь ходатайствовал о заключении водителя под стражу, но Салаватский межрайонный суд Башкирии учел наличие у Айгиза Шарафутдинова троих малолетних детей и отсутствие судимости.

Предполагаемый виновник аварии обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 статьи 264 УК РФ). За совершение этого преступления предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемый за рулем микроавтобуса «Ford Transit», следовавшим 10 января по маршруту «село Большеустьикинское — Уфа» с 15 пассажирами, выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другой автомобиль, и столкнулся с идущим навстречу микроавтобусом «Ford Transit», в котором находились водитель и трое пассажиров. В результате погибли дети 6 и 13 лет и 17 летняя девушка. В Месягутовской центральной районной больнице находятся еще десять пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии.

Следственный комитет также расследует второе уголовное дело — по признакам оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Следователи устанавливают, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья.

Майя Иванова