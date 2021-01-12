В Ярославской области 10 тысяч человек получили лекарства от коронавируса

В Ярославской области около 10 тыс. пациентов бесплатно получили препараты для лечения коронавируса на дому, сообщили в региональном департаменте здравоохранения и фармации. По данным департамента, общая стоимость лекарств, которые переданы пациентам для амбулаторного лечения COVID-19, составляет более 17,3 млн руб. Более 9,4, тыс. пациентов получили лекарства за счет федеральных средств и 289 – за счет областного бюджета.

По словам директора департамента Руслана Саитгареева, выдача лекарств амбулаторным больным коронавирусом не прекращалась и во время новогодних выходных.

«На данный момент амбулаторные пациенты в регионе составляют большую часть заболевших, их свыше 14,7 тысячи, что составляет около 88% от всех больных COVID-19. Лекарствами обеспечены 9736 пациентов».– уточнил господин Саитгареев.

На приобретение препаратов для лечения COVID-19 Ярославская область получила из федерального бюджета 73 млн руб. Еще 49 млн руб. выделено из бюджета региона. Госконтракты на поставку медикаментов заключены на общую сумму 122 млн руб.

Антон Антонов