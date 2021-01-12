Предпринимателя из Удмуртии обвиняют в убийстве двоюродного брата

Директора ООО «Уютный дом» из Удмуртии Н. Яковлева обвиняют в убийстве двоюродного брата, совершенного при превышении пределов обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). В настоящее время он находится под домашним арестом до 10 марта с соблюдением ряда ограничений, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

По данным следствия, в ночь на 10 января Яковлев распивал спиртное с родственниками в своем доме в д. Русский Вожой Завьяловского района. Между родным и двоюродными братьями обвиняемого произошел конфликт, в ходе которого они стали наносить друг другу удары руками, ногами и колюще-режущими предметами. Затем Яковлев схватил ружье и произвел предупредительный выстрел для прекращения конфликта. Его двоюродный брат высказал в его адрес угрозу убийством, но не предпринимал действий, направленных на ее реализацию. После этого обвиняемый выстрелил в родственника, а тот скончался на месте.