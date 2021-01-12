В правительстве Оренбуржья произошли кадровые перестановки

Наталья Ибрагимова покинула пост директора департамента архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области – главного архитектора региона в понедельник. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер.

«Она назначена на должность министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области с 12 января 2021 года на срок полномочий губернатора»,– говорится в сообщении.

Кроме того, еще одним указом главы региона Мария Стручкова переведена с должности заместителя директора – начальника отдела архитектуры и пространственно-градостроительного развития департамента на пост заместителя министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области на срок полномочий министра. Еще одним замминистра стала Татьяна Берест, ранее замещавшая директора – начальника организационного отдела департамента.

Георгий Портнов