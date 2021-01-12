Суд признал «Трест №14» банкротом

Сегодня на заседании в краевом арбитражном суде ПАО «Трест №14» было признано банкротом, сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе суда. В отношении компании открыто конкурсное производство, требования о включении в реестр кредиторов выделены в отдельное производство. Как передает business-class в своем телеграм-канале, конкурсным управляющим «Треста №14» утвержден Олег Касьянов.

Напомним, в краевом арбитраже с мая 2019 года рассматривается заявление налоговой службы о банкротстве «Треста №14». Изначально сумма требований составляла 218 млн руб., из которых задолженность перед ФНС — 171,8 млн руб. В ноябре требования к девелоперу сократили до 199 млн руб. из-за частичной оплаты пени девелопером, в конце декабря требования снова незначительно уменьшились – до 196 млн руб. В ходе рассмотрения дела арбитраж предоставлял ФНС и «Тресту №14» возможность договориться, но стороны так и не заключили мировое соглашение. Параллельно в суде банк «Урал ФД» взыскивает с девелопера 418,7 млн руб. по договору о кредитной линии.

В августе этого года к участию в деле привлекли Корпорацию развития Пермского края (КРПК, 100% в собственности края), которая рассматривала возможность выкупа компании. Недавно КРПК отказалась от этой идеи, заявив, что выкупит только два долгостроя должника. На заседании 20 ноября представители ФНС сообщили, что требования к должнику уменьшились с 218 млн до 199 млн руб.

В ФНС заявляют, что позднее заявят дополнительные финансовые требования к ответчику.