Кубань в новогодние праздники посетили 400 тысяч туристов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил глава Кубани, отели на черноморском побережье были заполнены на 70%. В предгорье и степной зоне – более чем на треть. В горном кластере Сочи, интерес к которому наиболее высок именно в зимний период, работало 143 средства размещения общей вместимостью около 22 тысяч мест. За период новогодних праздников в отелях Красной Поляны проживали более 74 тысяч человек. Средняя загрузка объектов составила около 80%. Еще около 72 тысяч гостей посетили горный кластер в качестве однодневных туристов.

«В целом в отелях и санаториях Краснодарского края в новогодние праздники отдохнули более 400 тысяч человек, гостями Сочи стали около 270 тысяч туристов. Жители страны смогли познакомиться с курортами края и заново открыть для себя Кубань. Безусловно, в этом году мы подошли с особым вниманием к организации зимнего сезона. На всех курортах действовали санитарно-эпидемиологические требования, мы подготовили инфраструктуру для организации безопасного отдыха в нынешних условиях. И в целом, мы видим, что нам удалось избежать вспышек заболеваемости и серьезных происшествий», - отметил Вениамин Кондратьев.

По инициативе губернатора края в новогодние праздники в Красной Поляне работал краевой оперативный штаб, который координировал работу всех служб и организаций, обеспечивающих отдых. Благодаря принятым мерам даже в условиях пиковой загрузки горных курортов удалось избежать сбоев в работе объектов инфраструктуры.

Значительное внимание было уделено обеспечению безопасности туристов и местных жителей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Перед началом сезона были созданы резервный ковидный госпиталь на 200 мест, а также обсерватор на 250 мест. В аэропортах и на железнодорожных вокзалах приезжие проходили термометрию. В горном Сочи была организована работа волонтеров, которые бесплатно раздавали гостям маски и распределяли потоки туристов таким образом, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

«После новогодних праздников курорты продолжают принимать все необходимые меры для снижения санэпид рисков. Работают волонтеры. Кабинки канатных дорог дезинфицируются каждые четыре часа. Кроме того, туристы в течение всего зимнего сезона смогут сдавать тест на коронавирус непосредственно на горных курортах», - сообщили в региональном министерстве курортов.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края