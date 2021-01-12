Twitter удалил аккаунт екатеринбурженки, просившей о помощи во время пожара на ЖБИ

Twitter удалил аккаунт погибшей жительницы Екатеринбурга, просившей помощи во время пожара на Рассветной улице, 7 на ЖБИ. Напомним, во время происшествия Наталья находилась в квартире с семилетней дочерью Верой и просила подписчиков в Twitter вызвать спасателей. «Я с ребенком взаперти. Квартира внизу горит, задыхаемся. 9 этаж, умираем», — писала женщина. В результате пожара она погибла от отравления угарным газом, а ее дочь умерла по дороге в больницу.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что женщина могла спастись, если бы не вышла в задымленную секцию подъезда. Отмечается, что в момент приезда спасателей Наталья и ее дочь были еще живы.

Всего в пожаре, который произошел в ночь на 12 января, погибли восемь человек. Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем жильцами одной из квартир. В квартире, в которой начался пожар были обнаружены горелки, а также множество окурков. Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что данная квартира из-за долгов была отключена от электричества, из-за чего ее жильцы были вынуждены пользоваться свечами.