«Зачастую владельцы сами снимают свои лоты с продажи» Светлана Бардина — о вторичном рынке недвижимости

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, где наиболее существенно изменился объем предложения.

Экспозиция вторичного рынка за год в городе снизилась в целом почти на 15%, в массовом сегменте — на 30%. В основном это связано с высокой активностью клиентов, что сказалось на среднем сроке реализации вторичных лотов — он сократился до 48 дней. Год назад он достигал 67.

При этом, по наблюдениями экспертов компании «ИНКОМ-Недвижимость», зачастую владельцы сами снимают свои лоты с продажи или откладывают сделки. Некоторые из них рассчитывают на возможный дальнейший рост цен на жилье, у кого-то не получается подобрать альтернативный вариант площади, а часть потенциальных продавцов опасается обесценивания средств от продажи своего недвижимого имущества.

Кроме того, на фоне активного интереса клиентов владельцы реже готовы давать дополнительный дисконт. Аналитики посчитали, что за 12 месяцев доля сделок с предоставлением скидок в сегменте недвижимости от собственников снизилась с 81% до 60%, а средний размер скидки — с 6% до 4%.

Среди районов, где за год наиболее существенно изменился объем предложения вторичного жилья, — Куркино, Северное Тушино и Южное Тушино, относящиеся к одному административному округу — СЗАО.

Значительное сокращение экспозиции именно в этих локациях эксперты объясняют, во-первых, высокой покупательской активностью — клиентов привлекает то, что уровень цен здесь в среднем ниже, чем в соседних Западном и Северном округах. Во-вторых, на северо-западе лимитированный объем предложения квартир в новостройках. Как следствие, реализация этих лотов лишь частично восполняет экспозицию во вторичном сегменте жилья.