«Лучшее средство для примирения»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как использовали растение и от чего оно помогает.

Сегодня мятное и во всех отношениях приятное путешествие. Начнем его с мифологии. Однажды богиня Персефона, увидела своего мужа — грозного бога Аида — в объятиях очаровательной нимфы по имени Минта. Гнев ее был столь велик, что она превратила нимфу в низкорослое зеленое растение. И даже властитель подземного царства Аид не смог спасти свою возлюбленную. Лишь наделил растение свежим ароматом и целебными свойствами — так родилась мята.

Ее история насчитывает несколько тысячелетий. Известна она была еще во времена египетских фараонов. Упоминается также и в Евангелии от Матфея. Древнеримские философы носили на голове венок из свежей мяты — считалось, что это проясняет разум и способствует умственной деятельности. Кроме того, ее использовали при несварении желудка, рахите и диатезе. Также она повышала тонус и улучшала настроение. А во время знаменитых римских застолий принято было ароматизировать воздух мятной водой.

На Руси мяту использовали как траву-оберег от злых духов — сухие стебли развешивали в углах дома, на чердаке и в сараях. Девушки на выданье клали мяту собранную в день Святой Троицы под голову, таким образом можно было увидеть во сне будущего мужа. Также она считалась лучшим средством для примирения уже состоявшихся супругов. Мята успокаивала и успокаивает до сих пор. Чаи, компоты, кисели.

Однако злоупотреблять ею тоже не стоит. Ученые выяснили, что чудо-трава снижает либидо. Персефона была коварной богиней.