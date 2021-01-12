«Цифровые аукционы оказались самыми популярными»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, насколько вырос объем онлайн-аукционов Sotheby’s, Christie’s и Phillips и сколько им удалось заработать.

Сайт Artsy опубликовал блиц-исследование художественного рынка в прошедшем «ковидном году». Эксперты замечают, что цифровая революция в сочетании с бумом частных продаж, несомненно, помогла остановить серьезное снижение аукционного оборота. И тем не менее оба «кита» мирового арт-бизнеса — и Christie’s, и Sotheby’s — сообщили о падении аукционных продаж на 27% в 2020-м.

Это был первый год с 2016-го, когда ни один лот не превысил отметку в $100 млн. Но мы также стали свидетелями переломного момента в развитии онлайн-рынка искусства. Платформы цифровых аукционов внезапно оказались самыми популярными, что объясняет резкий рост продаж произведений искусства через интернет на Sotheby’s, Christie’s и Phillips в период с января по август этого года, когда только за восемь месяцев онлайн-продажи выросли до $597 млн со 168 млн, полученных в этом сегменте за весь 2019 год.

Еще некоторые данные. У Sotheby’s объем онлайн-аукционов вырос на 500% по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с 2019-м количество новых покупателей в интернете у Christie’s увеличилось на 89%, а число впервые совершивших онлайн-покупки выросло на 228%. В 2020 году Phillips провел 29 онлайн-продаж по сравнению с 11 в 2019 году.

И вот, наконец, список топов аукционных продаж 2020. Вы с ним уже встречались, это десятки чисто «мужской клуб», в котором едва ли не впервые присутствуют сразу три китайца. Благодаря гонконгскому отделению Sotheby’s и пекинскому аукциону Poly. А самый дорогой триптих неоэкспрессиониста Фрэнсиса Бэкона, вдохновленный Орестеей Эсхила, — 84,5 млн. Это третий результат для работ Бэкона. Купил, кстати, онлайн-биддер из Китая после десятиминутной торговли. Это были первые в истории вечерние торги, которые проводились в интернете. Вторым оказался свиток начала XVII века «10 видов скалы Лингби» китайца Ву Биня — 75,5 млн на аукционе Poly в Пекине. А третьим — «Обнаженная с веселой картиной» американского поп-артиста Роя Лихтенштейна — $46 млн.