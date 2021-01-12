В Ростове в результате ДТП с участием полицейского погибли два человека

При столкновении двух легковых автомобилей в Ростове погибли два человека. Одной из машин предположительно управлял полицейский. Об этом “Ъ-Юг” сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, сегодня в 0:40 на Восточном шоссе в Ростове произошло ДТП. Водитель Honda Civic не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Skoda Rapid. В результате два человека погибли, двое с травмами доставлены в БСМП. «По предварительным данным, за рулем Honda находился сотрудник УМВД России по Ростову-на-Дону. Сейчас назначена судебная проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства происшествия»,— рассказали в пресс-службе.

Наталья Шинкарева