В Самарской области открылся первый в регионе центр по переводу дизельной техники на природный газ

Дилерский центр, который специализируется на переоборудовании коммерческой дизельной техники под использование компримированного природного газа (КПГ), открылся в Тольятти. Это первый подобный объект в Самарской области. Проект реализовал резидент технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», группа компаний «АТС». Об этом сообщает региональное правительство.

«Конструкторы ГК “АТС” создают карты технологических процессов установки газобалонного оборудования в заводских условиях с сохранением нулевого пробега автомобиля»,– говорится в сообщении.

Работа ведется, в том числе, по госпрограмме «Развитие рынка газомоторного топлива». ГК «АТС» выступает также в качестве партнера Lada и других автомобильных предприятий в разработках и серийном выпуске автомобилей на метане. Помимо установки оборудования новый дилерский центр также занимается обслуживанием и ремонтом указанной техники.

Георгий Портнов