За картельный сговор в Воронеже на 48 млн руб. оштрафовано подмосковное ООО «Дорожное строительство и ремонт»

ООО «Дорожное строительство и ремонт» (ДСР) оштрафовано на 48,3 млн руб. управлением ФАС по Воронежской области за участие в картельном сговоре в ходе проведения аукциона по ремонту дорог с начальной ценой более 258 млн руб. Как сообщило ведомство, антиконкурентное соглашение по поддержанию цены было заключено между ДСР и ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление N1». Последнее в итоге стало победителем с минимальным снижением цены контракта в 1,5%.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дорожное строительство и ремонт» зарегистрировано в 2006 году в городе Пушкино Московской области. Гендиректор и владелец - Роман Деев. Уставный капитал - 10 тыс. руб. Выручка по итогам 2019 года составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль - 2,1 млн руб.

Ранее в отношении руководителя россошанского ДРСК Валерия Ярошева и главы «Дорожного строительства и ремонта» Романа Деева региональное управление СКР возбудило уголовное дело об ограничении конкуренции из-за тех же торгов.

Как воронежских дорожников заподозрили в картельном сговоре, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий